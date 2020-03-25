Производители туалетной бумаги в Германии бьют тревогу

"В связи с актуальной ситуацией в течение неопределенного срока вывоз мусора согласно графику будет осуществляться только из баков с остаточными отходами", - сообщила компания по переработке мусора в городе Вюрцбург. Таким образом, среди прочего не будет осуществляться и вывоз макулатуры. Ограничения в работе компании вызваны нехваткой персонала в связи с эпидемией коронавируса, говорится в статье.





"По этой причине бумажные заводы Германии бьют тревогу. "Перерыв в коммунальном сборе макулатуры может непосредственно привести к перебоям в снабжении у производителей упаковочной, гигиенической и типографской бумаги", - предостерегает Генри Фермойлен, вице-президент ресайклинговой компании Smurfit Kappa и председатель комитета по сбору макулатуры в Союзе немецких бумажных заводов (VPD). - (...) "Без макулатуры не будет ни туалетной бумаги, ни упаковки, ни газет", - сказал он в разговоре с Die Welt".





Во многих районах из-за опасности заражения сотрудников закрываются и пункты приема вторсырья - по-видимому, люди используют проводимое дома время для очищения квартир и гаражей от хлама, и поэтому стали чаще посещать пункты приема вторсырья.





"При этом, например, гофрированный картон, из которого среди прочего изготавливаются коробки и транспортная тара, полностью производится из макулатуры. В производстве коробок для продуктов питания доля ее использования составляет около 85%. А гигиеническая бумага, к которой относится и туалетная, на 50% производится из первичного волокна и на 50% из макулатуры", - указывает издание.









Проблемы создают и два других фактора. "С одной стороны, усложнился импорт, из-за пробок грузовиков на границах или нехватки персонала у логистических компаний", - поясняет Томас Браун, руководитель Федерального союза вторсырья и утилизации (BVSE)".





"С другой стороны, стало значительно меньше промышленных отходов, а эта сфера дает около половины всего объема макулатуры. Повсеместное закрытие магазинов также способствует дефициту макулатуры. Один лишь магазин Ikea в обычное время поставляет огромное количество бумаги и картона от упаковок для мебели".





"Есть и те, кто считает упаковочную промышленность системообразующей. (...) По их мнению, без упаковок под угрозой может оказаться и обеспечение населения продуктами питания", - передает Die Welt.



