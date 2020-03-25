В документе говорится:





«С целью обеспечения эпидемиологического режима в учреждениях образования ознакомьте работников, учащихся и их родителей со следующими правилами:





Учащимся и работникам учреждения образования запрещено в социальных сетях ставить лайки, делать ссылки и комментировать всякую информацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции».





Также документ обязывает детей и педагогов, вернувшихся из-за границы самоизолироваться на 14 дней. А если из-за границы приехали родители учеников, то ученик должен предоставить медицинскую справку о том, что он может посещать учреждение образования.





Наталья Колос, начальник отдела по образованию, чья фамилия значится в документе сказала «Радио Свобода», что она сейчас находится в командировке и пока ничего не может сказать.