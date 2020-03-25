Гомельский облздрав: у женщины из Житковичей все же нет коронавируса

Речь идет о 58-летней жительнице Житковичей. До этого женщина неделю была на больничном с диагнозом ОРВИ и пила антибиотики, но лучше ей не становилось. В субботу, 21 марта, женщина снова пришла в житковичскую поликлинику к терапевту. После консультации вышла из кабинета — и упала в обморок. На скорой ее доставили в реанимацию и диагностировали двустороннее воспаление легких. У нее был взят мазок на COVID-19 — он дал положительный результат. 36 контактов первого уровня были изолированы. Пациентке же назначили дополнительные исследования для подтверждения коронавирусной инфекции, пишет TUT.BY





— Проведенный ряд тестов не подтвердил наличие COVID-19 у пациентки из Житковичей, — рассказал заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Михаил Змушко. — Состояние женщины стабильное, после окончания курса стационарного лечения она будет выписана. Выписка лиц — контактов первого уровня из учреждений здравоохранения запланирована на 26 марта.





Напомним, по данным на 25 марта, число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 86.