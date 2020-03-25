Коронавирус в Гомеле: подробности

В редакцию «Сильных Новостей» обратились жильцы одного из домов в микрорайоне «Хутор». Вчера вечером, 24 марта, из их дома «скорая» забрала 26-летнюю девушку с подозрением на коронавирус. После 22.00 подъезд полностью продезинфицировали медики в полной экипировке, «противочумных костюмах».





А потом началось странное: пришла милиция. «Они обошли все квартиры, записали все данные проживающих, запретили что-либо рассказывать вообще кому-то, и посоветовали не выходить из дома, так как мы якобы на карантине, на самоизоляции», — рассказала одна из жительниц дома.





По её словам, под подозрение на коронавирус попала 26-летняя соседка. Она в начале марта улетала в Париж. По возвращении в прошлую среду, 18 марта, у девушки в аэропорту брали мазок. Девушку забрали 24 марта. 25 марта утром «скорая» забрала её мать, с которой девушка живёт вместе. «Мать посадили в простую „скорую“, только маску ей предложили надеть», — добавила соседка.





«Сильным новостям» удалось выяснить, что подозрение на коронавирус подтвердилось.





«Стоит отметить, что и медики, и милиция сработали оперативно и аккуратно. Подъезд весь дезинфицировали, и окна, и двери, и лифты, и площадку. Милиционеры сказали, чтобы мы не переживали — всё под контролем, мы все „на списке“, на „карандаше“ — так сказали. Если что — чтобы звонили в „скорую“, там о нас предупреждены, и в случае чего — сразу завезут в инфекционную больницу», — рассказала одна из жительниц 10-этажного дома. Её слова подтвердила соседка с первого этажа, которая приоткрыла дверь и сказала, что милиция переписала их данные и сказала ничего никому рассказывать.





Как стало известно «Сильным Новостям» от читателей, дезинфекцию подъезда медики проводили вчера и в одном из домов в микрорайоне «Волотова». Оттуда забрали молодую девушку, которая вернулась из Лондона, с подозрением на коронавирус.





По полученной редакцией информации, в данном случае тест также дал положительный результат.









Возле подъезда корреспондентам удалось поговорить с местной жительницей. Она опровергла информацию, что в данном доме проходила дезинфекция. Но через десять минут к подъезду подъехала «скорая», причём её сотрудники были в «противочумном» костюме, включая халаты, бахилы, маски и очки. Женщину и ещё одного мужчину из данного подъезда на наших глазах увезли. Вероятно, в инфекционную больницу.





В главном управлении здравоохранения и Центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья не удалось лучить комментарий с ситуацией по коронавирусу в Гомельской области. Там предлагают обращаться на «сайт Минздрава». На сегодняшней пресс-конференции министр здравоохранения ничего не говорил о новых случаях коронавируса в Гомеле.





Напомним, официально в области — 2 зарегистрированных случая коронавируса. У 20-летнего спортсмена, который приехал из Португалии, и жительницы Житковичей 1961 года рождения. Причём, исходя из сообщений государственной прессы, «житковичский случай» медики уже поставили под сомнение, хотя из-за него были изолированы 42 человека.