Польша продлила закрытие границ до 13 апреля

Правительство Польши продолжило временное закрытие границ еще на 20 дней, с сегодняшнего дня до 13 апреля этого года.





Об этом сообщает портал Money.pl





"Осуществление контроля, в том числе возможность ограничения на принципах, определенных в Кодексе о границах Шенгенской зоны, будет корректироваться, в соответствии со степенью опасности, общественного порядка или государственной безопасности в связи с возникновением серьезной угрозы для общественного здравоохранения, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19 ", - говорится в постановлении польского правительства.





Сначала польские границы были закрыты для иностранцев на 10 дней, начиная с воскресенья 15 марта.









При этом все поляки могут вернуться на родину. По возвращении их помещают в обязательный 14-дневный домашний карантин.





Приостановлено международное пассажирское авиасообщение и железнодорожное сообщение.





Товары ввозятся и вывозятся из Польши без помех.





По последним данным, в Польше от коронавируса умерли 13 человек, зараженных - 957.