Компания Microsoft заявила о том, что в игре Minecraft временно появится бесплатный образовательный контент для детей. Доступ к нему будет открыт бесплатно до 30 июня, а его запуск связан с тем, что школьники вынужденно сидят дома во время карантина, сообщается на сайте игры.





"Учителя по всему миру делают все возможное для того, чтобы предоставить цифровые уроки для полумиллиарда учеников, которые не ходят в школы из-за пандемии COVID-19. Это непростое задание и мы хотим внести нашу лепту в то, чтобы сохранить молодые умы острыми и стимулированными", - говорится в заявлении.









В игре появилась новая образовательная категория. Отмечается, что в обучающие игры можно будет играть как в одиночку, так и с детьми, родителями или друзьями. Не выходя из дому, можно изучать МКС и структуру глаза человека.





"Мы также включили десять миров из нашего сообщества создателей Marketplace! Вы можете исследовать возобновляемую энергию, морскую биологию, историю Греции и многое другое! Миры включают планы уроков, творческое письмо, сложные задачи и хитрые головоломки", – заявили в Microsoft.





Образовательный контент Mincraft доступен по ссылке







