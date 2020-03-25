Молодая девушка, жительница Гомеля, на прошлой неделе вернулась из Франции. На границе у нее взяли мазок и отправили домой. Вчера, 24 марта, девушку забрали с подозрением на коронавирус. В подъезде дома, где она жила, медики провели дезинфекцию. На двери повесили объявление.





Ранее Александр Лукашенко дал поручение министру внутренних дел Юрию Караеву «помогать бороться с коронавирусам». «Не надо никого напрягать, никого хватать. Хлебушка и молока купить и принести», - поручил глава государства.





«Инопланетяне! Мы столько адреналина получили!»





Одна из жительниц дома рассказала Свободе о вчерашних событиях.





«Мы уже знали, что соседку нашу забрали. Ждали медиков для дезинфекции подъезда. Но как увидели их, боже мой! Инопланетяне! Мы все схватили адреналина. Работали они оперативно, тщательно - все обработали, двери, окна, лифт, площадку. Мы и до этого, по своей инициативе, когда началась пандемия, сами делали дезинфекцию с соседками по очереди, все мыли, со средствами», - говорит женщина.





В настоящее время в ее квартире пахнет хлоркой. Женщина сама обрабатывает помещение. О молодой соседке она говорит, что та ездила во Францию, примерно в прошлую среду вернулась.





«Мы с соседями живем дружно, но ее мать мы предупредили, чтобы девушка к нам не заходила, мало ли что, у нас маленькие дети. Мать девушки сказала, что, конечно, она все понимает. И мы девушку не видели, только знаем, что вчера ее забрали», - отметила женщина.









«Милиция сказала, что теперь мы под контролем»

По словам собеседника, вчера после 22.00 ко всем соседям приходила милиция.





«Они переписывали все наши данные, успокаивали, сказали, что мы сейчас под контролем. И если что - чтобы вызвали "скорую", и нас завезут сразу в инфекционную больницу. Милиция сказала, что наши списки будут у медиков и что мы сейчас на карантине, самоизоляции, и чтобы, желательно, никуда не ходили, никому ничего не рассказывали», - добавила соседка.





Утром 25 марта, по ее словам, приехала «скорая» к матери девушки, которая была во Франции.





«Обычная "скорая". Только когда ее сажали в машину, то предложили надеть маску», - вспомнила соседка.





Она сама обращалась в поликлинику с температурой. «Там очень оперативно мне сделали анализы, рентген, сказали, что бояться нечего, коронавируса у нас нет и быть не может. Принимают быстро, организованно, все в масках, держат расстояние», - говорит жительница Гомеля.





«Ничего не происходит! У нас все хорошо!»

От жителей другого многоэтажного дома в спальном районе Гомеля поступила информация, что в их подъезде вчера проходила дезинфекция. Из одной из квартир «скорая» забрала с подозрением на коронавирус молодую девушку, которая летала раньше в Лондон.





У подъезда корреспонденты Свободы встретили взрослую женщину. Она опровергла информацию, что оттуда забирали молодую девушку и что проходила санитарная обработка.





«Это все неправда. У нас все хорошо», - сердито ответила жительница дома. Через несколько минут к подъезду подъехала «скорая», причем ее сотрудники были одеты в защитные костюмы.





Женщину и мужчину пожилого возраста, который вышел из подъезда, забрали на этой «скорой» и повезли в сторону инфекционной больницы.









Свободе не удалось получить комментарий ни в пресс-службе Минздрава, ни в Гомельском облисполкоме.