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ВОЗ: Италия пройдет пик заражения коронавирусом в ближайшие дни

Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса в Италии может достичь пика на этой неделе.

Об этом заявил заместитель директора ВОЗ Раньери Гуэрра, сообщает ANSA.

«Замедление темпов роста (заболеваемости — ред.) является чрезвычайно положительным фактором, и в некоторых регионах, я считаю, что мы близки к точке излома кривой, поэтому пик может быть достигнут на этой неделе, а затем он может начать спадать», — сказал он.

Гуэрра убежден, что эта неделя и первые дни следующего будут решающими, ведь тогда должны быть видны результаты мер, принятых итальянским правительством 15−20 дней назад.

В Италии выявили более 69 тысяч случаев заражения коронавирусом, 6820 человек умерли.
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