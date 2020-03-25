Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Инна Макарова родилась в 1926 году в городе Тайга Сибирского края (ныне — Кемеровская область). В 1948 году она окончила актерский факультет ВГИКа, после чего была зачислена в труппу Театра-студии киноактера в Москве.





Макарова наиболее известна по ролям в фильмах «Молодая гвардия», «Девчата», «Высота», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины» и «Русское поле». Первым браком Макарова была замужем за кинорежиссером Сергеем Бондарчуком. Ее второй муж — хирург Михаил Перельман.







