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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила ее дочь Наталья Бондарчук.

Инна Макарова родилась в 1926 году в городе Тайга Сибирского края (ныне — Кемеровская область). В 1948 году она окончила актерский факультет ВГИКа, после чего была зачислена в труппу Театра-студии киноактера в Москве.

Макарова наиболее известна по ролям в фильмах «Молодая гвардия», «Девчата», «Высота», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины» и «Русское поле». Первым браком Макарова была замужем за кинорежиссером Сергеем Бондарчуком. Ее второй муж — хирург Михаил Перельман.
Источник: meduza.io
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