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Белорусы вновь застряли в московском аэропорту

Из-за несогласованности действий российских ведомств граждане Беларуси не могут воспользоваться возможностями транзита через территорию России, предоставленными распоряжением правительства РФ. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал информированный источник, знакомый со сложившейся ситуацией.

В частности, накануне из Доминиканы в московский аэропорт Внуково прибыли семь белорусских граждан. Они приобрели билеты на рейс авиакомпании "Белавиа" в Минск, вылетавший 24 марта в 21.55 из другого аэропорта - Домодедово. Пограничная служба ФСБ России оформила необходимые документы для пропуска белорусских граждан, в аэропорт прибыло полицейское сопровождение. Однако составленный акт отказалась подписывать представитель Роспотребнадзора, сославшись на то, что она не уполномочена подписывать документ, не соответствующий установленным этим ведомством формам. Сотрудники посольства Беларуси в России предприняли максимум усилий, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Однако представитель Роспотребнадзора подписала лишь документ о проверке воздушного судна, который никакого отношения к делу не имел.

В итоге белорусские граждане по-прежнему остаются в транзитной зоне Внуково. Посольство Беларуси в России решает вопрос о перебронировании их просроченных билетов на рейс "Белавиа". По словам источника, сегодня во Внуково ожидается прибытие еще одной группы белорусских граждан, они окажутся в аналогичной ситуации.

Корреспондент БЕЛТА попросил прокомментировать сложившееся положение пресс-секретаря посольства Беларуси в России Олега Мазуро. Он отметил, что диппредставительство плотно занимается этим вопросом и находится в постоянном контакте с соответствующими российскими структурами. Пресс-секретарь выразил надежду, что сложившаяся ситуация в ближайшее время будет разрешена.

Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом первоначально оставила только возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течении 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт Внуково, из которого в настоящее время нет прямых рейсов в Минск. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе Беларуси, следовать транзитом через другие воздушные пункты пропуска. При необходимости разрешено привлекать полицейское сопровождение.-
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