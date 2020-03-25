Министр Караник не знает или соврал?
Министр здравоохранения Беларуси заявил сегодня, что в Европе нет санитарно-эпидемиологических служб
Отсутствием таких служб Владимир Караник объяснил гораздо более благополучную ситуацию по коронавирусу в Беларуси, нежели у соседей и в Европе в целом.
Этот фейк от белорусского Минздрава отпровергает телеграм-канал Kris Medicine
"К примеру в Польше вот есть https://gis.gov.pl, в Италии кстати тоже есть https://www.epicentro.iss.it, есть и в Испании вот тоже похожее https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/CNE/Paginas/default.aspx (В Мадриде например https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vigilancia-epidemiologica)
Важная вещь тут в том, что есть ещё такое понятие как Public Health и Preventive healthcare, которые есть в каждый стране мира, и обычно подчинены министерству здравоохранения (как и в Беларуси, кстати), и занимаются абсолютно теми же вещами.
Кстати ещё в Европе действует международная эпидемиологическая ассоциация http://www.ieaweb.org
Так что в Европе, возможно, даже больше подобных служб, чем в Беларуси. Просто где-то по разному немного называются, но задачи абсолютно те же самые (за некоторыми нюансами относительно своих требований)", - уточняет телеграм-канал.
Таким образом, вывод прост: либо министр Караник ничего не знает о наличии всех этих служб, во что верится с трудом, либо он, по неизвестным причинам, сказал нам неправду.
14:07 25/03/2020
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