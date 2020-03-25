+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Министр Караник не знает или соврал?

Министр здравоохранения Беларуси заявил сегодня, что в Европе нет санитарно-эпидемиологических служб

Отсутствием таких служб Владимир Караник объяснил гораздо более благополучную ситуацию по коронавирусу в Беларуси, нежели у соседей и в Европе в целом.

Этот фейк от белорусского Минздрава отпровергает телеграм-канал Kris Medicine

"К примеру в Польше вот есть https://gis.gov.pl, в Италии кстати тоже есть https://www.epicentro.iss.it, есть и в Испании вот тоже похожее https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/CNE/Paginas/default.aspx (В Мадриде например https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vigilancia-epidemiologica)

Важная вещь тут в том, что есть ещё такое понятие как Public Health и Preventive healthcare, которые есть в каждый стране мира, и обычно подчинены министерству здравоохранения (как и в Беларуси, кстати), и занимаются абсолютно теми же вещами.

Кстати ещё в Европе действует международная эпидемиологическая ассоциация http://www.ieaweb.org

Так что в Европе, возможно, даже больше подобных служб, чем в Беларуси. Просто где-то по разному немного называются, но задачи абсолютно те же самые (за некоторыми нюансами относительно своих требований)", - уточняет телеграм-канал.


Таким образом, вывод прост: либо министр Караник ничего не знает о наличии всех этих служб, во что верится с трудом, либо он, по неизвестным причинам, сказал нам неправду.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru