Исследование: Коронавирус мутирует - становится незаметнее и опаснее





А биологи из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса. Из его генома пропал фрагмент длиной в 382 нуклеотида рядом с ORF8 — особым участком в РНК коронавируса, который отвечает за запуск процесса сборки белка N, одного из ключевых компонентов SARS-CoV-2. Мутация произошла в феврале 2020 года.





Таким образом, вирус стал менее заметен при заражении, что делает его более опасным. Симптомы менее выражены на первых этапах. Зато это ускоряет распространение вируса. Заболевшие люди продолжают общение с другими и становятся опасными переносчиками.





Ученые США установили, в свою очередь, что коронавирус стал более живучим и устойчивым к внешней среде. По их данным, в воздухе COVID-19 жизнеспособен в течение трех часов, а на различных поверхностях он живет до трех суток.





Американские ученые уточнили , что у них нет данных о том, был ли кто-то заражен коронавирусом именно через контакт с пластиковой или иной загрязненной поверхностью. Однако «теоретически это возможно», говорит руководитель научной группы Нильтье ван Дормален из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.









Китайские ученые считают, что патоген коронавируса в дыхательных путях человека способен находиться целых 37 дней!





Ранее Телеграф сообщил, что за сутки 24 марта в мире около 50 тысяч человек заболели коронавирусом. Заболевание распространяется все быстрее. А очередные 100 тысяч людей в мире заболели коронавирусом всего за три дня.





На данный момент общее количество инфицированных перевалило за 400 тысяч, а всего три дня назад их было в районе 300 тысяч. Это следует из данных международной команды разработчиков и исследователей данных на сайте Worldometer.