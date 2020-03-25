Белгосцирк отменяет программы с 29 марта
Представление «Водная феерия. Фэнтези парк» должно было идти до середины мая, рассказали в Белгосцирке.
— В связи с возникшими обстоятельствами, программа «Водная феерия. Фэнтези парк» завершает свою работу 29.03.2020, — отметили в минском цирке.
В администрации учреждения добавили, что отменяются шоу 28 марта 2020 в 11.00, 19.00 и 29 марта 2020 в 11.00. Вернуть ранее купленные билеты на шоу можно в кассах Белгосцирка.
Источник: sb.by
13:03 25/03/2020
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