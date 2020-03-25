COVID-19 нам не страшен: аттракционы в Минске заработают в апреле

Владимира Бабивского. До 1 апреля аттракционы должны расконсервировать. После этого Госпромнадзор проверит их и выдаст допуск к сезонной эксплуатации, сообщает БелТА со ссылкой на главного инженера «Минскзеленстроя»





"Аттракционы планируется открыть в третьей декаде апреля (с 20 по 30 апреля) при благоприятных погодных условиях. До 1 апреля все объекты будут расконсервированы, вплоть до открытия их будут проверять сотрудники Госпромнадзора на допуск к эксплуатации в сезоне.





Таким образом, время открытия объектов напрямую зависит от погоды и от того, насколько быстро эксперты смогут провести все необходимые процедуры, чтобы можно было гарантировать безопасность посетителей", - сказал Владимир Бабивский.





В этом году в парках им. Челюскинцев и им. Горького планируется запустить продажу билетов через интернет. Рядом с аттракционами разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на платежный сервис и выбрать нужное число билетов, оплатив их банковской картой.