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COVID-19 нам не страшен: аттракционы в Минске заработают в апреле

Аттракционы в минских парках планируется запустить в третьей декаде апреля при благоприятной погоде

До 1 апреля аттракционы должны расконсервировать. После этого Госпромнадзор проверит их и выдаст допуск к сезонной эксплуатации, сообщает БелТА со ссылкой на главного инженера «Минскзеленстроя» Владимира Бабивского.

"Аттракционы планируется открыть в третьей декаде апреля (с 20 по 30 апреля) при благоприятных погодных условиях. До 1 апреля все объекты будут расконсервированы, вплоть до открытия их будут проверять сотрудники Госпромнадзора на допуск к эксплуатации в сезоне. 

Таким образом, время открытия объектов напрямую зависит от погоды и от того, насколько быстро эксперты смогут провести все необходимые процедуры, чтобы можно было гарантировать безопасность посетителей", - сказал Владимир Бабивский.

В этом году в парках им. Челюскинцев и им. Горького планируется запустить продажу билетов через интернет. Рядом с аттракционами разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на платежный сервис и выбрать нужное число билетов, оплатив их банковской картой.
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