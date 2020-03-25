"На сегодняшний день в Республике Беларусь проведено около 23 тыс. тестов на COVID-19.





На сегодняшний день, уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат.





В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов.





Ещё по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов", - сообщает Минздрав в своем Телеграме





В отличие от всех стран, где статистика по коронавирусу охвучивает как минимум раз в сутки, наш Минздрав делает это нерегулярно. В частности, вчера ведомство хранило "обет молчания"





А два дня назад сообщалось о 81 случае COVID-19: 15 выписанных и 61 больном. Младшему пациенту было 3 года, страшему - 78 лет.





Тогда же Минздрав призвал пожилых людей по возможности оставаться дома.









Следует отметить, что сейчас по всему миру растет количество новых случаев, уменьшается только в Китае и Южной Корее.





Например, по данным на утро 25 марта в Украине 14 новых случаев COVID-2019 за сутки. Всего 113 в стране.





57 новых случаев COVID-2019 было выявлено в России за сутки. Всего на вечер 24 марта 495 инфицированных. При этом в России заявляли о гораздо большем количестве инфицированных в реальности в связи с тем, что нет возможности тестирования во многих удаленных регионах.