Минздрав прервал "обет молчания": за 2 дня в Беларуси 5 новых случаев COVID-19, еще два - под вопросом
Согласно статистике Минздрава, которую ведомство продолжает давать нерегулярно и завуалированно, в Беларуси на утро 25 марта выявлены 86 человек, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Надеемся, что нам не врут и не списывают опасную инфекцию на ОРВИ и пневмонию.
"На сегодняшний день в Республике Беларусь проведено около 23 тыс. тестов на COVID-19.
На сегодняшний день, уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат.
В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов.
Ещё по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов", - сообщает Минздрав в своем Телеграме
В отличие от всех стран, где статистика по коронавирусу охвучивает как минимум раз в сутки, наш Минздрав делает это нерегулярно. В частности, вчера ведомство хранило "обет молчания"
А два дня назад сообщалось о 81 случае COVID-19: 15 выписанных и 61 больном. Младшему пациенту было 3 года, страшему - 78 лет.
Тогда же Минздрав призвал пожилых людей по возможности оставаться дома.
Следует отметить, что сейчас по всему миру растет количество новых случаев, уменьшается только в Китае и Южной Корее.
Например, по данным на утро 25 марта в Украине 14 новых случаев COVID-2019 за сутки. Всего 113 в стране.
57 новых случаев COVID-2019 было выявлено в России за сутки. Всего на вечер 24 марта 495 инфицированных. При этом в России заявляли о гораздо большем количестве инфицированных в реальности в связи с тем, что нет возможности тестирования во многих удаленных регионах.
"Белорусский партизан"
11:09 25/03/2020
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