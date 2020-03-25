+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ВОЗ: новым эпицентром пандемии коронавируса могут стать США

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что США вскоре могут стать эпицентром глобальной пандемии коронавируса, на фоне заявления президента Дональда Трампа о том, что он хочет, чтобы жизнь в США вернулась в нормальное русло в течение нескольких недель.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила во вторник, что в США произошла «очень большая вспышка, которая усиливается».

По словам Харрис, 85 процентов новых подтвержденных случаев заболевания приходятся на Европу и США, из них 40 процентов – на США.

Однако, по словам Харрис, увеличение масштабов тестирования в США может снизить темпы роста заболеваемости.

По состоянию на вторник, в США зарегистрировано около 46500 случаев инфицирования, около 600 человек скончались.

Пандемия привела к резкому торможению американской экономики, которая рокотала лишь месяц назад: многие компании прекратили работу, развлекательные заведения закрылись, а люди получили указания оставаться дома.

Президент Трамп заявил во вторник, что он «хотел бы, чтобы страна открылась и была готова рвануть вперед до Пасхи», которая отмечается 12 апреля.

«Нам нужно вернуться к работе раньше, гораздо раньше, чем все думали», – заявил президент телекомпании Fox News.


Некоторые эксперты в области медицины считают, что это плохая идея.

Глава Американского общества по борьбе с инфекционными заболеваниями доктор Томас Файл-младший заявил, что смягчение требований социального дистанцирования и других ограничений к «произвольно выбранной дате», когда коронавирус продолжает распространяться, «приведет к ускоренному распространению болезни, перегрузит медицинские учреждения, которые по-прежнему испытывают нехватку необходимого оборудования, и приведет к гибели людей, которую можно предотвратить».

«Президент должен устанавливать дату снятия общенациональных ограничений на социальное дистанцирование только при наличии медицинских данных, показывающих, что это безопасно», – сказал Файл.
Источник: golos-ameriki.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru