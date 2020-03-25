Сообщение о смерти китайца от хантавируса вызвало истерику в соцсетях

Мужчина из провинции Юньнань скончался, когда ехал с работы на автобусе в провинцию Шаньдун. У него оказался положительный результат на хантавирус. 32 человека, ехавшие тем же рейсом, сдали анализы, говорилось в сообщении, снабженном тэгом #hantavirus.





Хантавирус — вирус, распространяемый грызунами, вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром, тяжелое респираторное заболевание. Хантавирус был причиной вспышки геморрагической лихорадки во время Корейской войны (1950−1953 гг).





По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения высок даже для здорового человека, однако передается вирус в основном в результате контакта с мочой, пометом или слюной грызунов, а не от человека к человеку (условие возникновения пандемии).





Симптомами являются усталость, лихорадка, мышечные и головные боли, головокружение, озноб и боли в животе. Уровень смертности составляет 38%. Основной метод предотвратить его распространение — борьба с грызунами.













На фоне пандемии коронавируса сообщение об этом единичном случае вызвало оживленное обсуждение в соцсетях, которое канадское издание Global News назвало «истерией».





На момент написания новости только оригинальный твит имеет почти 20 тысяч репостов и множество комментариев находящихся в самоизоляции пользователей интернета.





У многих пользователей хватило иронии, чтобы сообщение превратилось в мем. «Думаю, что готов переехать на другую планету», — написал один. «Хантавирус, подожди, пока люди отойдут от коронавируса», — попросил другой.





Однако ряд западных СМИ, в том числе USA Today, сочли необходимым перепечатать заметку с предупреждением о том, что никаких признаков глобальной угрозы хантавируса для человека не имеется.