Сообщение о смерти китайца от хантавируса вызвало истерику в соцсетях
Сообщение в Twitter китайского англоязычного издания Global State о том, что на юго-западе Китая зафиксирована смерть от хантавируса — вируса животного происхождения, подняло волну паники в соцсетях.
Мужчина из провинции Юньнань скончался, когда ехал с работы на автобусе в провинцию Шаньдун. У него оказался положительный результат на хантавирус. 32 человека, ехавшие тем же рейсом, сдали анализы, говорилось в сообщении, снабженном тэгом #hantavirus.
Хантавирус — вирус, распространяемый грызунами, вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром, тяжелое респираторное заболевание. Хантавирус был причиной вспышки геморрагической лихорадки во время Корейской войны (1950−1953 гг).
По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения высок даже для здорового человека, однако передается вирус в основном в результате контакта с мочой, пометом или слюной грызунов, а не от человека к человеку (условие возникновения пандемии).
Симптомами являются усталость, лихорадка, мышечные и головные боли, головокружение, озноб и боли в животе. Уровень смертности составляет 38%. Основной метод предотвратить его распространение — борьба с грызунами.
На фоне пандемии коронавируса сообщение об этом единичном случае вызвало оживленное обсуждение в соцсетях, которое канадское издание Global News назвало «истерией».
На момент написания новости только оригинальный твит имеет почти 20 тысяч репостов и множество комментариев находящихся в самоизоляции пользователей интернета.
У многих пользователей хватило иронии, чтобы сообщение превратилось в мем. «Думаю, что готов переехать на другую планету», — написал один. «Хантавирус, подожди, пока люди отойдут от коронавируса», — попросил другой.
Однако ряд западных СМИ, в том числе USA Today, сочли необходимым перепечатать заметку с предупреждением о том, что никаких признаков глобальной угрозы хантавируса для человека не имеется.
Источник: fergana
10:11 25/03/2020
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