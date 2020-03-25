Родители назвали ребенка в честь коронавируса
Имена людей зачастую связаны с какими-то знаковыми событиями, сопутствовавшими их рождению.
Поэтому почти неудивительно, что появился на свет первый ребенок, названный в честь коронавируса, передает портал "Популярная механика" со ссылкой на издание Deccan Herald.
Имя Корона получила девочка, родившаяся в индийской деревне Сойора, пригороде Горакхпура, штат Уттар Прадеш. Назвал ее так с разрешения родителей дядя - Нитеш Трипати (Nitesh Tripathi). Он объяснил столь необычный выбор тем, что эпидемия объединила всех жителей и воодушевила на совместную борьбу.
"Вирус, без сомнения, опасен, и он уже убил очень много людей по всему миру. Но он также привил нам множество хороших привычек и сделал людей ближе. Этот ребенок будет символом единства людей в борьбе со злом. Не нужно бояться вируса, вместо этого следует неукоснительно выполнять все рекомендации медиков и властей", - приводит слова Трипати Deccan Herald.
Примечательно, что Корона появилась на свет буквально за несколько часов до введения комендантского часа в Индии из-за эпидемии COVID-19 в воскресенье, 22 марта, пишет ru.oxu.az
09:54 25/03/2020
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