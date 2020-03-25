+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Родители назвали ребенка в честь коронавируса

Имена людей зачастую связаны с какими-то знаковыми событиями, сопутствовавшими их рождению.

 Поэтому почти неудивительно, что появился на свет первый ребенок, названный в честь коронавируса, передает портал "Популярная механика" со ссылкой на издание Deccan Herald.

Имя Корона получила девочка, родившаяся в индийской деревне Сойора, пригороде Горакхпура, штат Уттар Прадеш. Назвал ее так с разрешения родителей дядя - Нитеш Трипати (Nitesh Tripathi). Он объяснил столь необычный выбор тем, что эпидемия объединила всех жителей и воодушевила на совместную борьбу. 


"Вирус, без сомнения, опасен, и он уже убил очень много людей по всему миру. Но он также привил нам множество хороших привычек и сделал людей ближе. Этот ребенок будет символом единства людей в борьбе со злом. Не нужно бояться вируса, вместо этого следует неукоснительно выполнять все рекомендации медиков и властей", - приводит слова Трипати Deccan Herald.

Примечательно, что Корона появилась на свет буквально за несколько часов до введения комендантского часа в Индии из-за эпидемии COVID-19 в воскресенье, 22 марта, пишет ru.oxu.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru