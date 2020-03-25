Трагедия произошла в провинции Юньнань, сообщают китайские СМИ и социальные сети.





Согласно опубликованной информации, мужчина скончался в автобусе, который направлялся в провинцию Шаньдун.





Медики диагностировали у умершего мужчины заболевание, вызванное хантавирусом.





На наличие заражения были проверены и все остальные пассажиры автобуса. Информации о состоянии их здоровья и результатах тестов пока нет.





На данный момент зафиксированная смерть – первый случай летального исхода от данного вируса.





Хантавирус распространяется через грызунов. Впервые штамм вируса был описан в 1978 году.





Ранее в медицинской практике были зарегистрированы случаи заражения человека вирусом от летучих мышей после их укуса.





Случаи передачи хантавируса от человека к человеку являются достаточно редкими. Однако подобные ситуации были зафиксированы в Южной Америке.





Симптомами заражения хантавирусом являются почечный и лёгочный синдромы. На данный момент эффективного средства лечения заболевания, не считая купирования симптомов, нет.