+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Не только коронавирус: в Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае от хантавируса скончался первый человек.

Трагедия произошла в провинции Юньнань, сообщают китайские СМИ и социальные сети.

Согласно опубликованной информации, мужчина скончался в автобусе, который направлялся в провинцию Шаньдун.

Медики диагностировали у умершего мужчины заболевание, вызванное хантавирусом.

На наличие заражения были проверены и все остальные пассажиры автобуса. Информации о состоянии их здоровья и результатах тестов пока нет.

На данный момент зафиксированная смерть – первый случай летального исхода от данного вируса.

Хантавирус распространяется через грызунов. Впервые штамм вируса был описан в 1978 году.

Ранее в медицинской практике были зарегистрированы случаи заражения человека вирусом от летучих мышей после их укуса.

Случаи передачи хантавируса от человека к человеку являются достаточно редкими. Однако подобные ситуации были зафиксированы в Южной Америке.

Симптомами заражения хантавирусом являются почечный и лёгочный синдромы. На данный момент эффективного средства лечения заболевания, не считая купирования симптомов, нет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru