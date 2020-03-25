В понедельник обработали все специальными средствами, завод возобновил работу





«Да мы сами не понимаем, как коронавирус к нам попал, — говорят коллеги женщины, которую в воскресенье забрали в инфекционную больницу в Гомеле. — Думали, к нам тут никакой лось не добежит».





От Житковичей одинаково далеко, что от Минска, что от Гомеля — около 220 км в каждую сторону.





Со слов местных жителей, иностранцы в районе могли быть только в соседнем Турове. Туда на молочное предприятие периодически приезжают специалисты из Италии.





Утром 24 марта на заводе, где работает женщина с подтвержденным коронавирусом, все происходит в штатном режиме. 23 марта санэпидемстанция обработала специальными средствами помещения. Сотрудники показывают подтеки на стеклах, которые остались со вчера. Во время разговора им позвонила начальства.





«Все, нам сказали, чтобы мы журналистам ничего не говорили», — сообщили коллеги больной женщины.





Известно, что с завода забрали еще 5-7 сотрудников, с которыми контактировала больная.





Дополнительных мер предостережения на этом предприятии не вводили. Антисептики здесь появились еще раньше — до случая с коронавирусом. Маски — тоже.





В поликлинику — только в маске, для людей с температурой — отдельный вход





Самые заметные изменения в Житковичах произошли, по-видимому, в поликлинике. Всю прошлую неделю сюда ходила женщина, у которой потом обнаружили COVID-19. Сейчас здесь каждые три часа проводят дезинфекцию. Об этом рассказала заведующая поликлиники. Плановые визиты сократили. Часть здания выделили под прием людей, у которых высокая температура. Они заходят в поликлинику через отдельный вход, чтобы не общаться с другими посетителями и врачами.





Также в поликлинику не впускают пациентов без медицинских масок. И врачи, и посетители — все их надевают.





«Вот пришел покупать маску, чтобы попасть на прием», — говорит один из посетителей поликлиники.





В аптеках города маски и антисептики только за один день стали самым востребованным товаром. Провизор говорит, что после новости о коронавирусе в аптеке вдвое больше покупателей.





«О масках и антисептиках, конечно, больше всего спрашивают», — говорит провизор.





Как и в большинстве аптек Беларуси, здесь остались многоразовые марлевые повязки. В Житковичах одна такая стоит 1,3 рубля.





Народный карантин. Детей не пускают в школу, пожилые стараются не выходить на улицу





Несмотря на то, что карантин в Беларуси официально не вводили, некоторые жители Житковичей стараются не выходить из дома.





Женщина, которую корреспонденты Свободы встретили возле поликлиники, сказала, что оставила своих детей дома и не пустила вчера в школу. Она и ее сын были в масках.





«Вчера, как пошли слухи, что у нас что-то вспыхнуло, все дети уже были дома», — сказала она.





Пенсионерка, которая проходила мимо поликлиники в маске, говорит, что редко выходит из дома. Теперь она вынуждена сходить в аптеку, чтобы приобрести лекарств и новых масок.





«Все-таки меньше нужно находиться в массовых местах. Особенно нам, пенсионерам. Я сижу дома преимущественно. Только в магазин быстренько выхожу», — сказала женщина.









Также в маске шла женщина, которая купила две сумки продуктов на две недели вперед. «На всякий случай, чтобы хватило на карантин».





Официально школы и садики работают, кафе — тоже. Правда, много где лежат листовки о коронавирусе, а в туалетах стоят банки с антисептиком.





Однако некоторые жители считают, что никаких мер в городе вводить не стоит. Как, например, пенсионерка, которая шла из магазина.





«Пока только один человек заболел, я думаю, рано что-то делать», — считает она.





«О коронавирусе узнали из телевизора, а не от начальства»





В будний день у дома, где живет заболевшая женщина, довольно тихо. Санэпидемстанция была здесь вечером в воскресенье, специальными средствами обрабатывали подъезд. Однако никто из соседей больной не соглашается разговаривать с журналистами.





Из-за нехватки информации в городе ходят очень разные слухи и о количестве заболевших коронавирусом, и о состоянии женщины, в которой подтвердили диагноз.





«У нас было руководство и с Житковичей, и с Гомеля. Но они еще вчера говорили, что коронавирус не подтвержден. Мы из телевизора узнали, что у нас коронавирус », — говорят местные жители, которых встретили журналисты Радыё Свобода.