Никогда больше никто не вернется в офисы. Гречку съедим

Но есть и хорошие известия:





Мир никогда не будет прежним после этого кризиса, когда первый раз в истории прилетели сразу два Чёрных Лебедя:





Коронавирус и цена на нефть, пишет obozrevatel.com





Никогда больше никто не вернётся в офисы.





Оказывается можно работать дистанционно.





Никогда больше не будет столько командировок.





Оказывается можно проводить переговоры по видеосвязи.





Никогда больше не пойдут люди в том же количестве в торговые центры.





Можно и нужно покупать всё онлайн.





Университеты будущего будут без зданий.





Преподаватели, методология и канал в ютьюб.





С публичным доступом потенциальных работодателей к результатам тестов студентов.





Не вернутся люди в том же количестве в рестораны.





Еда будет с доставкой, причём не брендированная.





Не важен ресторан. Важна скорость и качество.





В кинотеатры не вернуться люди.





Дома нужен хороший звук и большой телевизор.





И онлайн доступ к премьерам.





И совместный просмотр.





Общение и так на 50% в Фейсбуке.





Сейчас увеличится до 80%.









Гречку съедим. Через три месяца вирус затихнет. Увидимся с друзьями. Выпьем вина. Расскажем кто и что читал в свободное время, кто как стал беднее или богаче, посмеёмся, списки Форбс существенно обновятся, появятся новые герои.





И только вопрос с туалетной бумагой останется без ответа.





Зачем и кому это было нужно?





Почему именно она?





Кто первый принял решение и запустил во всех странах этот флешмоб клинического идиотизма и насколько всё-таки выросли акции компаний, которые её производят.



