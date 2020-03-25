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«Белпочта» расширила список стран, куда дойдут отправления

РУП «Белпочта» проинформировало, что с 24 марта дополнительно к уже открытым ранее направлениям возобновлен прием международных почтовых отправлений в другие страны. А именно:

для отправлений международной ускоренной почты EMS – Испания, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Литва, Польша, Таиланд;
для отправлений письменной корреспонденции и посылок – Азербайджан, Армения, Испания, Казахстан, Польша, США.
Также почтовики обратили внимание, что в связи с очередной отменой рейсов авиакомпаний прием всех видов отправлений назначением в Сербию будет закрыт.

Напомним, «Белпочта» 18 марта временно закрыла прием почтовых отправлений почти во все страны, исключая Китай, Гонконг и Россию.

Связано это было с закрытием рейсов авиакомпаний, которые перевозили почту из нашей страны в другие государства, с целью не допустить дальнейшее распространение коронавируса.

Через день белорусский почтовый оператор сообщил о возобновлении приема отправлений в ряд стран. А сейчас рассказал о расширении списка «доступных».
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