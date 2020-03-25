Ученые разработали “пятиминутный” тест на COVID-19

Разработчики ожидают, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получена в течение месяца.

Ученые Сингапура создали экспресс-тест, который позволяет понять болен человек коронавирусом или нет в течение пяти минут. Разработку представили сотрудники Агентства по науке, технологиям и исследованиям Сингапура, пишет в среду, 25 марта, газета The Straits Times.





По словам руководителя лаборатории, в которой были разработаны тесты, профессора Джеки Ин, "уже полностью завершены клинические испытания в одной из государственных больниц страны, которые показали высокую точность исследований".





После получения разрешения использовать тесты массово, их передадут во все больницы и поликлиники страны, пишет korrespondent.net









“Сейчас требуется около трех часов для проведения анализов, в основном время уходит на изменение температур. Новый же метод позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия", - рассказала руководитель проекта.





Как отметили в Минздраве Сингапура, с конца января по 20 марта в стране было проведено около 38 тысяч анализов на коронавирус, были обследованы примерно 25 тысяч человек.







