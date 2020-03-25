Издание пишет, что в сложившихся условиях многие остаются занятыми работой дольше обычного графика.





Так, работники из США в среднем продолжают выполнять свои обязанности на три часа больше.





В Великобритании, Франции, Испании и Канаде рабочий день продлевается в среднем на два часа.





Также многие люди начинают работать раньше, чем обычно.