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Работа на дому в среднем продлевает рабочий день на 2 часа, – Bloomberg

Переход на удаленную работу, в связи с распространением коронавируса, для многих продлевает рабочий день. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg, проанализировав, как люди работают в условиях карантина в разных странах.

Издание пишет, что в сложившихся условиях многие остаются занятыми работой дольше обычного графика.  

Так, работники из США в среднем продолжают выполнять свои обязанности на три часа больше. 

В Великобритании, Франции, Испании и Канаде рабочий день продлевается в среднем на два часа.

Также многие люди начинают работать раньше, чем обычно.
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