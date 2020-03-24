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За рубежом остаётся более тысячи белорусских туристов

На 24 марта этого года за рубежом остаётся 1237 белорусов, имеющих договоры об оказании туристических услуг.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма. По её сведениям, ещё десять дней назад их там было около 8 тысяч. Таким образом, большая часть туристов уже вернулась. В том числе благодаря усилиям государственных структур, туристических компаний и "постоянным контактам с российской стороной", передает "Еврорадио".

Наиболее сложная ситуация с возвращением белорусов, находящихся в штате Гоа в Индии и на Шри-Ланке. Пока удалось только организовать, благодаря помощи украинцев, вылет в Киев из Коломбо 8 граждан Беларуси. Ночью они уже будут в Украине и смогут вернуться на родину.

Различные белорусские государственные структуры неоднократно призывали белорусов во время пандемии коронавируса не выезжать за границу. Призвал оставаться на родине и Александр Лукашенко, который эмоционально высказывался о тех, кто всё же едет за границу.
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