За рубежом остаётся более тысячи белорусских туристов

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма. По её сведениям, ещё десять дней назад их там было около 8 тысяч. Таким образом, большая часть туристов уже вернулась. В том числе благодаря усилиям государственных структур, туристических компаний и "постоянным контактам с российской стороной", передает "Еврорадио"





Наиболее сложная ситуация с возвращением белорусов, находящихся в штате Гоа в Индии и на Шри-Ланке. Пока удалось только организовать, благодаря помощи украинцев, вылет в Киев из Коломбо 8 граждан Беларуси. Ночью они уже будут в Украине и смогут вернуться на родину.





Различные белорусские государственные структуры неоднократно призывали белорусов во время пандемии коронавируса не выезжать за границу. Призвал оставаться на родине и Александр Лукашенко, который эмоционально высказывался о тех, кто всё же едет за границу.