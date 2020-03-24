Виктор, 24 года, экономист из Минска. С первого дня подозрения на заражение вирусом ведет Telegram-канал Me and COVID-19 (на данный момент больше 32 тыс. подписчиков). В комментарии для «РБК Стиль» Виктор поделился своим личным опытом.





«Мы с друзьями путешествовали на поездах и автобусах из Минска в Берлин. По дороге заехали в Брест и Варшаву. Бывали в музеях, кафе, ходили на выступления техно-диджеев, были на рок-концерте в клубе (там было около 1500 зрителей). Жили в хостеле. Еще в Берлине мы застали манифестацию в честь 8 Марта, когда на улице было очень много людей. Возвращались также через Варшаву.





В поездке мы ни с кем близко не контактировали, постоянно мыли руки, старались не трогать лицо — уже было известно, что вирус распространяется по Европе.





Мы вернулись в Минск. Около недели я провел дома. Работал удаленно, потому что было понятно, что вируса все больше, и мне было страшно за свое здоровье. Тем временем у друга, с которым мы путешествовали, поднялась температура до 37,5. На следующий день он пошел в поликлинику и его отправили на мазок. Через 2–3 дня ему позвонили среди ночи и сообщили, что анализ положительный. Сразу же позвонили всем, кто был с ним в поездке, — в том числе и мне. Сказали, что нас как контактов первого уровня тоже берут на обследование.





Вскоре за мной приехала машина скорой и меня отвезли в госпиталь в Боровляны (деревня в Минской области Белоруссии. — «РБК Стиль»). Там мне сделали мазок на коронавирус. Результат был через сутки: у меня обнаружили коронавирус. За мной в госпиталь приехала другая "скорая", на меня надели специальную капсулу для транспортировки и перевезли уже в инфекционную больницу.





В инфекционной больнице мне также сделали мазок на грипп, анализ крови и рентген. Все они оказались "хорошими". С самого начала и до сих пор у меня не было и нет никаких симптомов: у меня нет температуры, не болит горло, я не кашляю, нет никаких проблем с дыханием. Со мной все в порядке.





За ту неделю, что я провел в Минске после поездки, я общался только с матерью и другом. Их также забрали для анализов — выяснилось, что никто из них не заразился. Кроме того, после того, как меня госпитализировали, к нам в квартиру пришли санитарные службы и провели обработку помещений от вируса.





Как мне объяснили врачи, COVID-19 все еще очень плохо изучен. Нет никаких доказанно действенных методов с ним бороться — можно только облегчать симптомы. А так с ним может справиться только иммунитет заразившегося.





Со мной в палате еще один пациент — ему 26 лет, он отдыхал на горнолыжном курорте в Австрии в компании 11 человек. Четверо из них заразились коронавирусом.









Через несколько дней после моей госпитализации моих соседей также забрали для проведения анализов на коронавирус.





В больнице мне предстоит провести еще десять дней. За все время мне сделают три мазка на коронавирус: первый — определяющий наличие болезни, второй — подтверждающий по прибытии в больницу, третий — по истечении 14 дней. Если он будет отрицательным, я буду считаться незаразным, на следующий день меня отпустят. Если он будет положительным, я останусь в больнице, чтобы никого не заразить.





Атмосфера в больнице приятная. Паники нет. Врачи ведут себя профессионально и вежливо. Нет никакого духа упадничества. Кажется, что все под контролем, и я верю, что мы справимся».