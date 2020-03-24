Другой источник считает, что таким образом принц Гарри хотел защитить ребенка от «негативного воздействия и давления, с котором тот бы столкнулся в Великобритании». По его мнению, герцог Сассеский хотел бы дать сыну «нормальное детство», так как он сам рос постоянно окруженный вниманием общественности и знает, как это тяжело.









8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта. 10 января Маркл улетела в Канаду.





Принц Гарри провел январь и февраль в разъездах, однако успел вернуться к семье незадолго до закрытия канадских границ из-за пандемии. Перед отъездом он уговаривал отца и бабушку принимать особые меры предосторожности, чтобы не заразиться.