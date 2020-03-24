В воинских частях Беларуси ограничили свидания с родными и увольнения солдат
Причиной ограничений, которые не являются карантином, Минобороны назвали желание сохранить безопасную среду в воинских частях.
В воинских частях ограничили свидания с родными и увольнения солдат. Как стало известно Радио «Свабода» из нескольких источников, ограничения начали действовать на выходных и касаются посещения частей родными военнослужащих, а также увольнений для солдат. Об этом сообщили из разных мест Беларуси, пишет "Брестская газета".
По словам военных, ограничения введены приказом Министерства обороны. При этом части не закрываются полностью. Офицеры могут выходить за их пределы, занятия и учения не прекращены.
Ситуацию прокомментировали в Минобороны.
«Если будут приняты решения о введении карантина либо серьезных ограничительных мер, мы объявим об этом дополнительно, — сообщила представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик. — Что касается посещения воинских частей родными военнослужащих либо увольнений для солдат, то они сейчас ограничены. Воинская часть сама по себе является изолированным и безопасным местом. Мы бы хотели сохранить эту, так скажем, безопасную среду. Поэтому снижаем количество контактов военных с внешним миром. В первую очередь военнослужащих срочной службы».
По словам Гаврусик, такой режим нельзя назвать карантином. Ограничения на контакты воинских частей с внешним миром в Беларуси вводятся периодически в отдельных областях или в частях. Решение об этом могут принимать их командиры, руководствуясь эпидемиологической обстановкой в каждом отдельном регионе и рекомендациями медиков.
К слову, в Украине весенний призыв в Вооруженные силы перенесли на месяц. Президент страны уже подписал соответствующий указ.
По последним данным Минздрава, в Беларуси выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты – отрицательные. Еще 59 – находятся под медицинским контролем и на лечении. Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса в стране составило 81.
По состоянию на 23 марта, в Беларуси было проведено более 21 тысячи тестов на COVID-19. Тестирование проводится с 23 января. По информации Минздрава, Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус.
На изоляции сейчас находится около 1 100 человек, которые были контактами первого уровня для заболевших. 8 800 человек — это контакты второго уровня.
Самому старшему пациенту, у которого выявлен РНК коронавируса в Беларуси, – 78 лет, самому маленькому – 3 года.
20:20 24/03/2020
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