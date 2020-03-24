По словам военных, ограничения введены приказом Министерства обороны. При этом части не закрываются полностью. Офицеры могут выходить за их пределы, занятия и учения не прекращены.

Ситуацию прокомментировали в Минобороны.





«Если будут приняты решения о введении карантина либо серьезных ограничительных мер, мы объявим об этом дополнительно, — сообщила представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик. — Что касается посещения воинских частей родными военнослужащих либо увольнений для солдат, то они сейчас ограничены. Воинская часть сама по себе является изолированным и безопасным местом. Мы бы хотели сохранить эту, так скажем, безопасную среду. Поэтому снижаем количество контактов военных с внешним миром. В первую очередь военнослужащих срочной службы».

По словам Гаврусик, такой режим нельзя назвать карантином. Ограничения на контакты воинских частей с внешним миром в Беларуси вводятся периодически в отдельных областях или в частях. Решение об этом могут принимать их командиры, руководствуясь эпидемиологической обстановкой в каждом отдельном регионе и рекомендациями медиков.





К слову, в Украине весенний призыв в Вооруженные силы перенесли на месяц. Президент страны уже подписал соответствующий указ.





По последним данным Минздрава, в Беларуси выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты – отрицательные. Еще 59 – находятся под медицинским контролем и на лечении. Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса в стране составило 81.









По состоянию на 23 марта, в Беларуси было проведено более 21 тысячи тестов на COVID-19. Тестирование проводится с 23 января. По информации Минздрава, Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус.









На изоляции сейчас находится около 1 100 человек, которые были контактами первого уровня для заболевших. 8 800 человек — это контакты второго уровня.

Самому старшему пациенту, у которого выявлен РНК коронавируса в Беларуси, – 78 лет, самому маленькому – 3 года.