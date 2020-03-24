— Мы приветствуем поддержку общества и сможем использовать благотворительную помощь в целях закупки оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным, — сообщает пресс-служба Минздрава.





Счет открыт в государственном учреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования». Поступающие туда средства будут распределяться в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения, по согласованию с Минздравом, пишет TUT.BY





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Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723





В Беларуси, по данным на 23 марта, зафиксирован 81 случай коронавируса. Уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты — отрицательные. Еще 59 находятся под медицинским контролем и на лечении. У одного из пациентов течение болезни среднетяжелое, но положительная динамика есть.