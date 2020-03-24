«Белпочта» возобновляет прием отправлений еще в несколько стран

Из-за изменения в расписании рейсов авиакомпаний с 25 марта будет возобновлен прием международных отправлений EMS назначением в Японию. При этом закрывается прием всех видов почтовых отправлений (письменная корреспонденция, посылки и отправления EMS) в Гонконг. Также приостанавливается прием отправлений письменной корреспонденции и посылок в Китайскую Народную Республику и Францию, но отправления международной ускоренной почты EMS в эти страны по-прежнему принимают, пишет TUT.BY





«В связи с происходящими событиями во всем мире возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок», — сообщается на сайте «Белпочты».





Ранее сообщалось, что с 24 марта «Белпочта» возобновила прием отправлений международной ускоренной почты EMS — в Испанию, Казахстан, Кубу, Кыргызстан, Литву, Польшу, Таиланд и отправлений письменной корреспонденции и посылок — в Азербайджан, Армению, Испанию, Казахстан, Польшу и США.





«В связи с очередной отменой рейсов авиакомпаний прием всех видов отправлений назначением в Сербию будет закрыт», — отмечается на сайте организации.





Ранее «Белпочта» возобновила прием отправлений международной ускоренной почты EMS в Азербайджан, Армению, Бельгию, Венгрию, Великобританию, Германию, Израиль, Нидерланды, Сербию, США, Турцию, Финляндию, Францию и Швецию. А в Венгрию, Великобританию, Германию, Кыргызстан, Сербию, Нидерланды, Латвию, Литву, Турцию, Финляндию, Францию, Швецию и Эстонию теперь принимаются отправления письменной корреспонденции и посылки.

