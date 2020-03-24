+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Россиян из Египта вывезут самолетами "Белавиа"

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил министерству транспорта вывезти россиян из Египта рейсами авиакомпании "Белавиа".

Соответствующие поручения опубликованы на сайте правительства РФ вечером во вторник, пишет "Интерфакс".

"Минтрансу России организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании "Белавиа" в счет ее задолженности перед Российской Федерацией за аэронавигационные услуги", - говорится в сообщении.

О результатах выполнения поручения доложить в правительство РФ до 25 марта 2020 года, добавили в сообщении.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru