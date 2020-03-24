Россиян из Египта вывезут самолетами "Белавиа"
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил министерству транспорта вывезти россиян из Египта рейсами авиакомпании "Белавиа".
Соответствующие поручения опубликованы на сайте правительства РФ вечером во вторник, пишет "Интерфакс".
"Минтрансу России организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании "Белавиа" в счет ее задолженности перед Российской Федерацией за аэронавигационные услуги", - говорится в сообщении.
О результатах выполнения поручения доложить в правительство РФ до 25 марта 2020 года, добавили в сообщении.
18:51 24/03/2020
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