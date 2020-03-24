Россиян из Египта вывезут самолетами "Белавиа"

Соответствующие поручения опубликованы на сайте правительства РФ вечером во вторник, пишет "Интерфакс"





"Минтрансу России организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании "Белавиа" в счет ее задолженности перед Российской Федерацией за аэронавигационные услуги", - говорится в сообщении.





О результатах выполнения поручения доложить в правительство РФ до 25 марта 2020 года, добавили в сообщении.







