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ЕС на 30 дней ограничил въезд граждан третьих стран, чтобы сдержать коронавирус

Европейский Союз решил временно ограничить все несущественные поездки в страны-члены блока, чтобы сдерживать распространение коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Европейский совет утвердил предложения Еврокомиссии о том, что въезд в ЕС должен быть ограничен на 30 дней или дольше, чтобы предотвратить распространение вируса. Он распространяется, потому что люди перемещают его во время путешествий и личных контактов", - сказал Боррель.

"Ограничения служат для уменьшения контактов и запрета на въезд на европейскую территорию для лиц из-за пределов ЕС, если для этого нет необходимости", - добавил он.

По словам Борреля, этот шаг ЕС не является эгоистичным или протекционистским: "Это мера, которая защищает всех. Мы должны предотвратить дальнейшее распространение вируса".

Напомним, 18 марта лидеры ЕС на саммите, который проходил в режиме видеоконференции, согласились на закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.
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