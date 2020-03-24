Согласно заявлению представителей ресурса, сделано это было из-за эпидемии COVID-19, заставляющей огромное количество людей предельно ограничивать число социальных контактов.





Пользователей Pornhub, перешедших по специальной ссылке , встречает экран, призывающий дать обещание, поставив галочку около одного из двух пунктов: согласиться на самоизоляцию или по крайней мере регулярно мыть руки и соблюдать дистанцию.





Администрация Pornhub полагает, что их инициатива поможет занять людей, вынужденно запертых в четырех стенах, помочь им пережить сложный период, и, как следствие, - сгладит кривую распространения эпидемии коронавируса.