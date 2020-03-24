Приятного просмотра! Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ и для Беларуси
Сервис взрослого видеоконтента Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран мира.
Согласно заявлению представителей ресурса, сделано это было из-за эпидемии COVID-19, заставляющей огромное количество людей предельно ограничивать число социальных контактов.
Пользователей Pornhub, перешедших по специальной ссылке, встречает экран, призывающий дать обещание, поставив галочку около одного из двух пунктов: согласиться на самоизоляцию или по крайней мере регулярно мыть руки и соблюдать дистанцию.
Администрация Pornhub полагает, что их инициатива поможет занять людей, вынужденно запертых в четырех стенах, помочь им пережить сложный период, и, как следствие, - сгладит кривую распространения эпидемии коронавируса.
Источник: interfax.by
18:00 24/03/2020
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