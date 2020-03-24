



2351413 рублей (по нынешнему курсу это больше $900 тысяч) будут выделены из госбюджета. Мы сравнили эту сумму со стоимостью некоторых объектов и мероприятий.





Почти в 200 раз меньше, чем подготовка к 1000-летию Бреста





На модернизацию городской инфраструктуры областного центра к юбилею было потрачено более 440 млн рублей. Один только новый автовокзал обошелся в 11,5 млн рублей (это почти в пять раз больше, чем запланировано на мероприятия по профилактике коронавируса). Не говоря уже об уникальной развязке «Западный обход», которая стоила 180 миллионов рублей (в 77 раз больше, чем выделено на борьбу с COVID-19).





Примерно 4 салюта





Салют на День независимости в 2019 году в Минске, известный своими трагическими последствиями, был приобретен у российской компании ОАО «Пиро-Росс» примерно за 20 млн российских рублей (тогда это составляло 646 тыс белорусских рублей, или $307 тысяч в эквиваленте), сообщает officelife.media.













В полтора раза больше, чем экипировка волонтеров на Европейских играх





На проведение II Европейских игр, которые проходили в 2019 году, Беларусь потратила 540 млн рублей, сообщает officelife.media. Бюджетные расходы составили 266 млн рублей (в 113 раз больше, чем выделят на профилактику коронавируса).





Одни только церемонии открытия и закрытия международных соревнований стоили 25 млн рублей (почти в 11 раз больше, чем будет стоить борьба с COVID-19). Сумма, которую выделят на профилактику коронавируса, соизмерима разве что со стоимостью экипировки для волонтеров: на это ушло 1,5 млн рублей (в 1,6 раза меньше, чем на борьбу с коронавирусом).





В десятки раз меньше, чем один Ледовый дворец





В 2000-ые новые ледовые арены появились не только в областных, но и во многих районных центрах и даже в крупных агрогородках. В среднем один Ледовый дворец стоил в районе $30 млн (например, барановичский – $32 млн).





Получается, на строительство одного дворца государство тратило в 33 раза больше, чем сейчас на коронавирус. А таких дворцов в стране больше трех десятков.





Еще больше впечатляют расходы на столичные спорткомплексы. На строительство «Чижовка-Арены» потратили примерно $190 млн, «Минск-Арены» – $350 млн.









С учетом всего выше перечисленного напрашивается вывод - либо действительно Беларусь оказалась "заколдованной" и смертельный вирус обходит нас стороной, либо власти не намерены раскошеливаться на спасение людей, предоставив всё на откуп природе - по принципу "выживает сильнейший".