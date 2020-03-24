Лев Лещенко с женой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Как стало известно «МК», семья Лещенко была госпитализирована на днях — медики частной скорой помощи определили двустороннее воспаление легких. Диагноз коронавирус пока не подтвердился. Певца и его вторую половину госпитализировали скорее в профилактических целях.
Владимир Винокур навестил друзей на больничной койке. С его слов, певец с супругой в последнее время из России не выезжали.
16:18 24/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение