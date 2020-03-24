+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лев Лещенко с женой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.



Как стало известно «МК», семья Лещенко была госпитализирована на днях — медики частной скорой помощи определили двустороннее воспаление легких. Диагноз коронавирус пока не подтвердился. Певца и его вторую половину госпитализировали скорее в профилактических целях.

Владимир Винокур навестил друзей на больничной койке. С его слов, певец с супругой в последнее время из России не выезжали.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru