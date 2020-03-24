Лев Лещенко с женой госпитализированы с подозрением на коронавирус









Как стало известно «МК», семья Лещенко была госпитализирована на днях — медики частной скорой помощи определили двустороннее воспаление легких. Диагноз коронавирус пока не подтвердился. Певца и его вторую половину госпитализировали скорее в профилактических целях.





Владимир Винокур навестил друзей на больничной койке. С его слов, певец с супругой в последнее время из России не выезжали.