Трактористы от коронавируса в Беларуси не гибнут - их убивает работа
В Пружанском районе в ремонтной мастерской погиб тракторист
Днем 21 марта в милицию поступило сообщение о гибели рабочего одного из сельскохозяйственных предприятий Пружанского района.
Следственно-оперативной группой установлено, что 39-летний тракторист-машинист, находясь в здании ремонтных мастерских, осуществлял ремонт прицепа-разбрасывателя.
В ходе выполнения работ с кран-балки сорвался балансир с двумя колёсами, который упал на рабочего, в результате чего последнему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте.
Следственным комитетом по данному факту проводится проверка.
16:03 24/03/2020
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