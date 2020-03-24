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Трактористы от коронавируса в Беларуси не гибнут - их убивает работа

В Пружанском районе в ремонтной мастерской погиб тракторист

Днем 21 марта в милицию поступило сообщение о гибели рабочего одного из сельскохозяйственных предприятий Пружанского района. 

Следственно-оперативной группой установлено, что 39-летний тракторист-машинист, находясь в здании ремонтных мастерских, осуществлял ремонт прицепа-разбрасывателя. 

В ходе выполнения работ с кран-балки сорвался балансир с двумя колёсами, который упал на рабочего, в результате чего последнему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте. 



Следственным комитетом по данному факту проводится проверка. 
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