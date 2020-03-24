Трактористы от коронавируса в Беларуси не гибнут - их убивает работа

Днем 21 марта в милицию поступило сообщение о гибели рабочего одного из сельскохозяйственных предприятий Пружанского района.





Следственно-оперативной группой установлено, что 39-летний тракторист-машинист, находясь в здании ремонтных мастерских, осуществлял ремонт прицепа-разбрасывателя.





В ходе выполнения работ с кран-балки сорвался балансир с двумя колёсами, который упал на рабочего, в результате чего последнему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте.



















