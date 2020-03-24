Имейте ввиду: банковские мошенники активизировались из-за коронавируса
Объявленная ВОЗ пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете.
Злоумышленники имитируют официальную рассылку на мобильный телефон и сообщают об одностороннем решении Банка перечислить проценты по депозиту в Фонд борьбы с коронавирусом в соответствии с постановлением Совета министров.
Банки предупреждают: помните, банк никогда не делает такого рода рассылок и наличие данного постановления является ложью.
С целью сохранения своих личных данных, не отвечайте на подобные сообщения и не переходите по ссылкам.
Никому не сообщайте пароли из СМС, номер карты и три цифры на ее обороте!
15:55 24/03/2020
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