Шок! Под Гомелем внезапно умерла 15-летняя девочка - ничем не болела
Девочка скончалась внезапно утром 16 марта.
"Девочка скончалась внезапно утром 16 марта, когда была дома вместе с семьей. Она не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на состояние здоровья", - сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Источник: belta.by
14:51 24/03/2020
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