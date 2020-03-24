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Шок! Под Гомелем внезапно умерла 15-летняя девочка - ничем не болела

Девочка скончалась внезапно утром 16 марта.

"Девочка скончалась внезапно утром 16 марта, когда была дома вместе с семьей. Она не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на состояние здоровья", - сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Источник: belta.by
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