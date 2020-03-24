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COVID-19: чего могут лишиться беларусы

Беларусь оказалась в кольце карантинов – для грузоперевозчиков начались непростые дни.

COVID-19 уже поменял мировую логистическую систему – как это отразится на белорусских покупателях, разбирался Sputnik.

Китай несколько месяцев находился на карантине из-за вируса, полторы недели назад свои границы закрыли Россия, Украина и Европейский союз. COVID-19 нарушил многие транспортно-логистические цепочки. Однако простым белорусским покупателям паниковать не стоит, уверяет специалист по грузоперевозкам с 12-летним опытом Дмитрий Ермоленко.

Все цепочки нарушились из-за Китая

С января по март в КНР было приостановлено производство. А так как эта страна является глобальным поставщиком продукции, нарушились логистические цепочки во всем мире.

"Большое количество грузовых судов было снято с маршрутов, много порожних контейнеров оставалось в Китае. Соответственно, их не хватало в других странах. К примеру, я столкнулся с недостатком контейнеров в Индии. Мои коллеги рассказали об аналогичной ситуации в Таиланде и Малайзии", – поясняет Дмитрий.


После того как производство в Китае начало восстанавливаться, раза в два выросла стоимость авиаперевозок. По мнению логиста, произошло это из-за сокращения рейсов и повышенного спроса на этот вид транспорта – многие заказчики хотели быстро получить хотя бы часть своего товара.

При этом цены на морские и железнодорожные перевозки остались на том же уровне, так как данного вида транспорта в Китае сейчас в избытке.

"То есть цены на товар, доставленный самолетом, естественно, вырастут. А вот стоимость продукции, которую транспортировали поездом или судном, должна остаться прежней.  В иностранной валюте, конечно же", – подытоживает специалист.

В ЕС автоперевозки не рентабельны

В середине марта Европейский союз на 30 дней закрыл свои границы и Шенгенскую зону.

Самая изолированная страна в ЕС, по словам логиста, сейчас Италия. Там все предприятия, кроме стратегических, выпускающих продукты питания, лекарства, постепенно приостанавливают свою работу.

"Оттуда в основном в Беларусь ввозили ткани, алкоголь (вино), оливковое масло и различные пасты. Соответственно, этот товар сейчас мы получать не будем", – уточняет Дмитрий.

В целом для логистов наступили сложные времена. Внутри Европы появились границы. Маршрут, который раньше занимал два дня, растягивается на две недели. Соответственно, в разы вырастают расходы на суточные водителям, бензин, стоянку.

"Автоперевозки становятся нерентабельными. Многие европейские перевозчики говорят о том, что они будут отправлять водителей в отпуска и закрываться на три-четыре месяца", – говорит логист.

Затруднено транспортное сообщение с Польшей. Водители грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т, не зарегистрированных в Евросоюзе, при въезде на территорию Польши помещаются в 14-дневный карантин.

В то же время Литва вначале закрыла все пограничные переходы кроме двух, а теперь постепенно начала открывать их. По словам Дмитрия, на этом направлении перевозчики уже работают практически в обычном режиме.                   


Главное – товарооборот с Россией

Так как производство Китая ориентировано на европейский рынок, поставки в любом случае будут проседать. Затянуться все это может на 3-4 месяца. При этом вряд ли белорусам стоит ждать серьезного дефицита той же техники.

"Насколько мне известно, большую часть бытовой техники мы закупаем у российских дистрибьютеров. Поэтому тут главное, чтоб мы не прекращали товарооборот с нашими соседями", – уверяет Дмитрий.

Вполне реальной видится эксперту задержка груза на каком-то из этапов его транспортировки. Однако полное прекращение товарооборота представить сложно. Сейчас многие логистические компании пытаются адаптироваться и работать из дома.


Еды в Беларуси будет больше

Закрытие границ из-за коронавируса, безусловно, косвенно повлияет на всех. Однако повода для паники нет. Возможно, на какое-то время на полках магазинов станет меньше штучного товара, например, каких-то мобильных телефонов. 

Или даже на пару месяцев может исчезнуть определенная итальянская марка спагетти и просекко, но вряд ли большинство покупателей это заметят. В целом бежать и скупать у нас продукты в магазинах не только бессмысленно, но и попросту глупо.

"Беларусь в основном экспортирует пищу в другие страны. То есть при полной нашей изоляции количество молока, яиц, мяса, хлеба, тех же макарон, в нашей стране будет только расти", – поясняет Дмитрий Ермоленко.
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