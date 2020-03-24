У Минскэнерго всё по плану: отключать горячую воду начнут 11 мая
Первый этап отключений горячего водоснабжения в Минске начнется с 11 мая
Как сообщает Минскэнерго, первый этап отключений горячей воды в Минске начнется с 11 мая. В настоящее время ведется работа по построению подробного графика отключений, который будет представлен потребителю за месяц до начала работ.
Нам традиционно обещают, что в случае успешного проведения испытаний тепловых сетей, сроки отключения горячей воды будут сокращены. Но, как правило, это 14 дней.
13:37 24/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение