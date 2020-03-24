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У Минскэнерго всё по плану: отключать горячую воду начнут 11 мая

Первый этап отключений горячего водоснабжения в Минске начнется с 11 мая


Как сообщает Минскэнерго, первый этап отключений горячей воды в Минске начнется с 11 мая. В настоящее время ведется работа по построению подробного графика отключений, который будет представлен потребителю за месяц до начала работ.

Нам традиционно обещают, что в случае успешного проведения испытаний тепловых сетей, сроки отключения горячей воды будут сокращены. Но, как правило, это 14 дней.
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