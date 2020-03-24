Гродненец закупился масками и перепродавал их через интернет. За ним пришли
Учитывая выросший спрос на средства индивидуальной защиты, некоторые граждане используют это как возможность получить прибыль. Однако необходимо помнить – реализация данных товаров ограничена товаропроводящей сетью аптек.
Подобный способ заработка решил испробовать 29-летний житель Гродно. В аптеках он приобрел медицинские маски, перчатки и дезсредства для последующей их реализации. Покупателей находил через Интернет. При этом и стоимость товара предприимчивый гродненец значительно увеличивал.
Во время попытки продажи 200 масок, нескольких коробок перчаток и дезинфицирующего средства мужчину задержали правоохранители.
В общей сложности изъято 830 медицинских масок, 1500 перчаток и дезинфектор. Легальная стоимость товара оценивается в 826 белорусских рублей.
В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до ста базовых величин, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
13:08 24/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение