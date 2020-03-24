



Подобный способ заработка решил испробовать 29-летний житель Гродно. В аптеках он приобрел медицинские маски, перчатки и дезсредства для последующей их реализации. Покупателей находил через Интернет. При этом и стоимость товара предприимчивый гродненец значительно увеличивал.





Во время попытки продажи 200 масок, нескольких коробок перчаток и дезинфицирующего средства мужчину задержали правоохранители.





В общей сложности изъято 830 медицинских масок, 1500 перчаток и дезинфектор. Легальная стоимость товара оценивается в 826 белорусских рублей.



