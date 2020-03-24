+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларусов будут судить за убийство в России

Граждан Беларуси будут судить в российском Челябинске за убийство.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей региона. 

В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по найму, из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия), ч.5 ст.33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве).

По версии следствия потерпевший, проживая в Златоусте, являлся номинальным руководителем частного унитарного предприятия, расположенного в Минске (Беларусь). 

В апреле 2017 года у одного из обвиняемых - гражданина Республики Беларусь, имеющего непосредственное отношение к деятельности указанного предприятия, возник преступный умысел на совершение убийства потерпевшего с целью недопущения разглашения им информации о незаконной деятельности предприятия.

С целью совершения убийства в Беларуси он нашел соучастника преступления, а также оружие для совершения преступления.


В июле 2017 года соучастники, находясь в Златоусте, встретились с потерпевшим, обманным путем завезли его в лес в районе базы отдыха «Волна» на озере Тургояк, где исполнитель убийства из огнестрельного оружия совершил убийство потерпевшего.

После совершения убийства закопали труп в землю и с места преступления скрылись.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Челябнской области РФ.

 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru