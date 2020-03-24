Беларусов будут судить за убийство в России

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей региона.





В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по найму, из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия), ч.5 ст.33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве).





По версии следствия потерпевший, проживая в Златоусте, являлся номинальным руководителем частного унитарного предприятия, расположенного в Минске (Беларусь).





В апреле 2017 года у одного из обвиняемых - гражданина Республики Беларусь, имеющего непосредственное отношение к деятельности указанного предприятия, возник преступный умысел на совершение убийства потерпевшего с целью недопущения разглашения им информации о незаконной деятельности предприятия.





С целью совершения убийства в Беларуси он нашел соучастника преступления, а также оружие для совершения преступления.









В июле 2017 года соучастники, находясь в Златоусте, встретились с потерпевшим, обманным путем завезли его в лес в районе базы отдыха «Волна» на озере Тургояк, где исполнитель убийства из огнестрельного оружия совершил убийство потерпевшего.





После совершения убийства закопали труп в землю и с места преступления скрылись.





Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Челябнской области РФ.



