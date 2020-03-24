В Минске "заминировали" торговый центр сербских друзей Лукашенко
В столичную милицию утром переданы электронные письма, в которых содержались сообщения об опасности.
На этот раз фигурировал торговый центр «Дана Молл», приндлежайщий сербским миллионерам Драгомиру и Боголюбу Каричам.
К указанному объекту выбыли правоохранительные органы для обследования территории. Сейчас проводится временная эвакуация персонала и посетителей, сообщает МВД.
11:26 24/03/2020
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