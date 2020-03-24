Член общественно-консультативного совета при Министерстве образования, учитель Андрей Григорьев опубликовал открытое письмо министру образования Игорю Карпенко. Он просит министерство ввести карантин.





«Как взрослый и образованный человек вполне понимаю причины, по которым карантин не вводится в стране, но, наблюдая за тем, что происходит в мире, не могу молчать, - пишет Андрей Григорьев. - Я никогда не был паникёром и алармистом.





Никогда не противостоял Министерству образования, вы знаете это сами, мы не раз с вами встречались и разговаривали. Всегда поддерживал и буду поддерживать разумные начинания Министерства по совершенствованию нашей системы образования. Тем не менее считаю, что происходящее сейчас требует особого внимания.





Учебные заведения закрываются по всему миру. Везде, даже в тех странах, где нет официального карантина. Даже у наших ближайших соседей. Как я говорил выше, мне известны причины, по которым это не делается в Беларуси. Но! Игорь Васильевич, все эти доводы теряют смысл, если мы будем размышлять логично.









Нет, я не говорю о панике. Я ежедневно общаюсь с родителями учеников, с коллегами. Могу с уверенностью сказать, что никакой паники у нас нет, как нет в тех странах, где ввели полный карантин.





Есть простое человеческое желание оградить свои семьи от потенциальной опасности. Всё, что требуется сейчас – разумный разговор, доведение до сведения граждан полной информации, чётких инструкций о том, что делать. И это касается не только пресловутой формулы «мыть руки с мылом». Именно отсутствие диалога может вызвать панику».





По мнению учителя нагнетание обстановки происходит потому, что со стороны государства, и Министерства образования в частности, практически нет ничего, кроме слов, почти ставших молитвой: «у нас всё хорошо».





«Но как долго это «хорошо» будет продолжаться? – задается вопросом Андрей Григорьев. – Буду рад посмеяться вместе с вами над прогнозами, если всё окажется так, как нам представляют. И над своими собственными словами в этом письме.





Нет ничего постыдного в том, чтобы перевести учебные заведения на дистанционное обучение. Это не показатель слабости власти. Наоборот — это показатель силы.





Знак того, что государство со своими людьми. Что оно всё контролирует. Что, когда это закончится, мы с вами вздохнём свободно и скажем: «Видите, эти меры были глупы». Мне очень хотелось бы, чтобы это было так. Сказать «меры были глупы» намного легче, чем сказать «мы были не правы», считая умерших.





Нет таких доводов, когда весь мир говорит об одном, а мы боимся назвать вещи своими именами ради того, чтобы избежать массовых волнений. Думаю, что как раз из-за этой нерешительности всё может измениться в худшую сторону.





Пусть уж наша реакция будет чрезмерной. Искренне считаю, что мы в ситуации, когда это оправдано.





Игорь Васильевич, пожалуйста, сделайте так, чтобы у наших детей было спокойно на душе, а учителя, воспитатели, преподаватели вузов получили лишнюю возможность не находиться ежедневно «на линии фронта». Прошу как отец, как учитель, как человек, как гражданин страны, которую люблю».









Тем временем 22 марта министр Карпенко сообщил, что система образования работает в обычном режиме: ни о переносе каникул, ни о карантине речь не ведется.