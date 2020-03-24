По информации компании, существует четыре вида добровольного страхования здоровья граждан, которыми предусмотрены страхование рисков, связанных с заболеванием застрахованного лица коронавирусной инфекцией.





Например, есть «Добровольное страхование от опасных заболеваний». Страховая сумма начинается от 3000 рублей, страховой взнос от клиента составит 1% от суммы.





По условиям договора разные проценты от страховой суммы выплачиваются клиенту при выявлении у него коронавируса. В случае смерти, выплата составит 100%.









Например, если внести 100 рублей страхового взноса, то в максимально трагическом случае, родственники застрахованного человека получат 10 тысяч рублей.





Кроме каронавируса по этому виду страхования можно застраховать себя от ВИЧ, туберкулёза, холеры, гепатитов, бешенства и других опасных болезней.





Правда, данная страховка распространяется на лиц, имеющих повышенный риск вышеуказанных заболеваний, например, медики, сотрудники МВД, журналисты.





Есть ещё «Добровольное страхование от несчастных случаев и заболеваний».





В этом виде ограничения по заболеваниям, относящимся к особо опасным инфекциям, условиями страхования не установлены. Поэтому, при установлении диагноза «коронавирусная инфекция» у Белгосстраха возникает обязанность произвести страховую выплату.





Семья журналистки Ольги Быковской из Минска воспользовалась предложением белорусской страховой компании. Квитанцию об уплате страхового взноса Ольга разместила на своей страничке в ФБ.









Стоит отметить, что в комментариях подписчики Ольги сомневались, что в нашей стране поставят официальный диагноз «коронавирусная инфекция», поэтому в случае чего, страховых выплат получить не удастся.





Журналистка же считает, что поступила правильно.