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"Страхование от опасных заболеваний" Как выглядит страховка от коронавируса

Как уже сообщалось, недавноБелгосстрах предложил новую услугу – страхование от заражения коронавирусной инфекцией.

По информации компании, существует четыре вида добровольного страхования здоровья граждан, которыми предусмотрены страхование рисков, связанных с заболеванием застрахованного лица коронавирусной инфекцией.

Например, есть «Добровольное страхование от опасных заболеваний». Страховая сумма начинается от 3000 рублей, страховой взнос от клиента составит 1% от суммы.

По условиям договора разные проценты от страховой суммы выплачиваются клиенту при выявлении у него коронавируса. В случае смерти, выплата составит 100%.


Например, если внести 100 рублей страхового взноса, то в максимально трагическом случае, родственники застрахованного человека получат 10 тысяч рублей.

Кроме каронавируса по этому виду страхования можно застраховать себя от ВИЧ, туберкулёза, холеры, гепатитов, бешенства и других опасных болезней.

Правда, данная страховка распространяется на лиц, имеющих повышенный риск вышеуказанных заболеваний, например, медики, сотрудники МВД, журналисты.

Есть ещё «Добровольное страхование от несчастных случаев и заболеваний». 

В этом виде ограничения по заболеваниям, относящимся к особо опасным инфекциям, условиями страхования не установлены. Поэтому, при установлении диагноза «коронавирусная инфекция» у Белгосстраха возникает обязанность произвести страховую выплату.

Семья журналистки Ольги Быковской из Минска воспользовалась предложением белорусской страховой компании. Квитанцию об уплате страхового взноса Ольга разместила на своей страничке в ФБ.


Стоит отметить, что в комментариях подписчики Ольги сомневались, что в нашей стране поставят официальный диагноз «коронавирусная инфекция», поэтому в случае чего, страховых выплат получить не удастся.

Журналистка же считает, что поступила правильно.
Источник: media-polesye.by
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