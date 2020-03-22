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Гидроксихлорохин и азитромицин. Что известно о новом методе лечения коронавируса COVID-19

Действительно ли гидроксихлорин и азитромицин могут помочь при лечении заболевших новым коронавирусом, как сообщалось по итогам неполного исследования во Франции, пытался разобраться американский журнал Forbes.

Гидроксихлорохин и азитромицин. Что известно о новом методе лечения коронавируса COVID-19
Фото: MarketWatch
В США, в штате Нью-Джерси одна из пациенток, заразившаяся коронавирусом COVID-19, пошла на поправку после того, как прошла курс препарата гидроксихлорохина, который используется для лечения малярии, некоторых видов артрита и красной волчанки.

53-летняя жительница города Фрихолд все еще находится в медицинском центре CentraState. Первые симптомы у Маргарет Новинс появились еще 8 марта, после чего около пяти дней женщина пыталась лечиться самостоятельно. Но 15 марта она была вынуждена обратиться в центр неотложной помощи. Новинс признается, что к тому времени уже не могла дышать самостоятельно.

Диагноз женщине установили лишь 19 марта, а ее состояние оценивалось, как критическое. За несколько дней до этого Новинс лечили пневмонию с помощью антибиотиков. Но после получения положительного результата теста на коронавирус к списку медикаментов добавился еще один – гидроксихлорохин.

"Я не могла дышать", – рассказывает 53-летняя медсестра Маргарет Новинс, заразившаяся коронавирусом. Фото: MARGARET NOVINS

Именно этот препарат рекламировал президент США Дональд Трамп, и именно о нем эксперты из Китая писали, что лекарство имеет смертельные побочные эффекты.

В случае 53-летней Новинс лечение дало результат. По словам пациентки, в первую очередь ушла лихорадка. Новинс отметила, что она никогда не курила, не имеет медицинских проблем, а заразилась COVID-19, когда ухаживала за членами семьи, которую почти полностью уничтожил коронавирус.

Forbes отмечает, что оптимизм Трампа по поводу препарата от малярии основывается главным образом на небольшом исследовании, проведенном в Марселе. Во французском исследовании сообщалось, что 70% пациентов, получавших гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин (его получала и Новинс), или 14 человек из 20, показали отрицательный результат на коронавирус уже на 6-й день. В статье говорится, что из остальных 6 пациентов, лечение трех было прервано из-за их перевода в реанимацию, еще один пациент умер, один покинул госпиталь после отрицательных результатов тестов на коронавирус и одному прекратили давать лекарства из-за тошноты.
 
Американские эксперты, опрошенные Forbes, соглашаются, что исследование является предварительным, небольшим и неполным, но его результаты выглядят достаточно убедительными для принятия лечения комбинацией этих двух препаратов в кризисной ситуации.

Именно поэтому Университет штата Миннесота собирается провести испытание для лечения 1500 человек с помощью гидроксихлорохина. Исследование основывается на лабораторных экспериментах в Китае, которые пок али, что гидроксихлорохин ингибирует инфекцию.

"Если испытания будут эффективными, это может стать мировым стандартом медицинской помощи для предотвращения заболеваний у медработников и людей, подверженных воздействию", – заявил профессор медицины из США, доктор Дэвид Боулвер.

В статье отмечается, что ключевое преимущество препарата в том, что "пятидневный курс лечения обойдется примерно в 12 долларов".
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