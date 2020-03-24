Правозащитник требует от МВД усилить меры безопасности в местах несвободы из-за коронавируса
Витебский правозащитник Павел Левинов требует от Министерства внутренних дел (МВД) усилить меры безопасности в местах лишения свободы в связи с распространение коронавируса. Среди требований - приостановить исполнение административных арестов, а также - освобождение несовершеннолетних и пожилых заключенных, вообще тех, кто не угрожает общественной безопасности.
В обращении в МВД Павел Левинов пишет, что «система исполнения наказаний РБ закрыта, но имеет достаточно посетителей», поэтому «считает, что коронавирус туда не проберется, не приходится». Между тем, лица, содержащиеся в настоящее время в местах несвободы, находятся в группе риска: имеют слабый иммунитет и не имеют возможности самоизолироваться и держать социальную дистанцию.
Чтобы сохранить их жизни и здоровье правозащитник требует ввести в местах лишения свободы повышенные меры безопасности.
Что требует Павел Левинов?
Каждому сотруднику и посетителям этих мест ежедневно делать термометрию, данные регистрировать в специальном дневнике.
Выдавать всем сотрудникам и посетителям мест заключения (защитникам, следователем и т.д.) медицинские маски (респираторы).
Иметь помещения для изоляции лиц с симптомами заболевания.
В случае обнаружения лиц с симптомами инфекции немедленно изолировать их и вызвать врачей из гражданской больницы.
Ограничить, по возможности, контакты лиц, находящихся в местах несвободы, с внешним миром.
Приостановить перемещение заключенных из одного места несвободы в другие, а также - перемещение внутри этих мест.
Лиц, прибывающих в места заключения, помещать в карантин на срок полтора месяца.
Приостановить исполнение административных наказаний в виде ареста.
Поднять вопрос об освобождении лиц, которые не несут общественной опасности, а также несовершеннолетних и лиц, старше 60 лет, преимущественно тех, кто находится под следствием.
09:49 24/03/2020
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