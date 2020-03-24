В обращении в МВД Павел Левинов пишет, что «система исполнения наказаний РБ закрыта, но имеет достаточно посетителей», поэтому «считает, что коронавирус туда не проберется, не приходится». Между тем, лица, содержащиеся в настоящее время в местах несвободы, находятся в группе риска: имеют слабый иммунитет и не имеют возможности самоизолироваться и держать социальную дистанцию.





Чтобы сохранить их жизни и здоровье правозащитник требует ввести в местах лишения свободы повышенные меры безопасности.





Что требует Павел Левинов?





Каждому сотруднику и посетителям этих мест ежедневно делать термометрию, данные регистрировать в специальном дневнике.





Выдавать всем сотрудникам и посетителям мест заключения (защитникам, следователем и т.д.) медицинские маски (респираторы).





Иметь помещения для изоляции лиц с симптомами заболевания.





В случае обнаружения лиц с симптомами инфекции немедленно изолировать их и вызвать врачей из гражданской больницы.





Ограничить, по возможности, контакты лиц, находящихся в местах несвободы, с внешним миром.





Приостановить перемещение заключенных из одного места несвободы в другие, а также - перемещение внутри этих мест.





Лиц, прибывающих в места заключения, помещать в карантин на срок полтора месяца.





Приостановить исполнение административных наказаний в виде ареста.





Поднять вопрос об освобождении лиц, которые не несут общественной опасности, а также несовершеннолетних и лиц, старше 60 лет, преимущественно тех, кто находится под следствием.