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В кинотеатрах Минска из-за коронавируса внедрили новую рассадку

Рассадку зрителей изменили в кинотеатрах столицы с целью профилактики распространения коронавируса, об этом сообщили представители УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.

"Предусмотрена определенная схема продажи билетов (рассадка в зрительном зале), увеличивающая расстояние между зрителями во время просмотра кинофильмов. Также мы сделали больше интервал между сеансами, чтобы произвести проветривание кинозалов и обработать кресла специальными дезинфицирующими средствами", – сказано в сообщении.

Отмечается также, что в холлах сети кинотеатров есть возможность обработать руки антисептиком.

Предполагается, что такие меры позволят минимизировать контакт между зрителями. Суммарно сеть "Киновидеопроката" насчитывает 13 кинотеатров в столице.

Напомним, накануне Минздрав Беларуси порекомендовал белорусам соблюдать такую меру профилактики, как социальное дистанцирование: в таком случае речи о запрете на посещение улиц или парков нет, однако во время прогулок нужно соблюдать с другими людьми дистанцию в метр или полтора.
Sputnik
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