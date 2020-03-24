+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Карпенко рассказал, почему в Беларуси не изменились пороговые баллы

Министр образования также отметил, что из-за эпидемиологической ситуации сроки пробного ЦТ немного смещены.

Как пишет Sputnik, решение о сохранении пороговых баллов централизованного тестирования на прошлогоднем уровне приняли, чтобы не создавать неудобств абитуриентам. Об этом министр образования Игорь Карпенко сообщил в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Мы решили оставить в этом году пороговые значения на уровне прошлого года, потому что фактически уже идет вступительная кампания. Зачем нам сегодня создавать какие-то нововведения для абитуриентов, которые сегодня отслеживают ситуацию, прошли дистанционное пробное тестирование через компьютерную систему?" – задался вопросом Карпенко.

Министр также отметил, что из-за эпидемиологической ситуации сроки пробного ЦТ немного смещены.


"Коль нет единого мнения, идет обсуждение на уровне экспертов и специалистов, мы решили оставить пороговые значения на уровне прошлого года", – добавил глава Минобразования.

По мнению Игоря Карпенко, стоит помнить, что пороговые значения – это еще не проходной балл в вуз. Итоговая цифра складывается из ряда составляющих, а опирается, в частности, на количество мест, выделенных на ту или иную специальность, конкурс на место, средний балл аттестата, результаты внутренних испытаний по ряду специальностей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru