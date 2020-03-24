Карпенко рассказал, почему в Беларуси не изменились пороговые баллы

Игорь Карпенко сообщил в эфире телеканала ОНТ в воскресенье. Как пишет Sputnik, решение о сохранении пороговых баллов централизованного тестирования на прошлогоднем уровне приняли, чтобы не создавать неудобств абитуриентам. Об этом министр образованиясообщил в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.





"Мы решили оставить в этом году пороговые значения на уровне прошлого года, потому что фактически уже идет вступительная кампания. Зачем нам сегодня создавать какие-то нововведения для абитуриентов, которые сегодня отслеживают ситуацию, прошли дистанционное пробное тестирование через компьютерную систему?" – задался вопросом Карпенко.





Министр также отметил, что из-за эпидемиологической ситуации сроки пробного ЦТ немного смещены.









"Коль нет единого мнения, идет обсуждение на уровне экспертов и специалистов, мы решили оставить пороговые значения на уровне прошлого года", – добавил глава Минобразования.





По мнению Игоря Карпенко, стоит помнить, что пороговые значения – это еще не проходной балл в вуз. Итоговая цифра складывается из ряда составляющих, а опирается, в частности, на количество мест, выделенных на ту или иную специальность, конкурс на место, средний балл аттестата, результаты внутренних испытаний по ряду специальностей.



