«Такое решение может помочь «Корпусу» выжить. Мы не хотим присвоить ваши деньги, мы просим специальный вид временного кредита. Мы объявим новые даты на все перенесенные события, как только все уляжется и устаканится», — обещает «Корпус».









Центр поясняет, что сейчас концертная индустрия переживает самые тяжелые времена. Кризис затрагивает все компании, которые занимались организацией концертов в течение многих лет: клубы, концертные агентства и билетные кассы.



