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Культурный центр «Корпус» просит не возвращать билеты за отмененные концерты

На своей странице в Facebook обратился к зрителям с просьбой воздержаться от возврата билетов на перенесенные концерты.

«Такое решение может помочь «Корпусу» выжить. Мы не хотим присвоить ваши деньги, мы просим специальный вид временного кредита. Мы объявим новые даты на все перенесенные события, как только все уляжется и устаканится», — обещает «Корпус».



Центр поясняет, что сейчас концертная индустрия переживает самые тяжелые времена. Кризис затрагивает все компании, которые занимались организацией концертов в течение многих лет: клубы, концертные агентства и билетные кассы.

Все они сейчас борются с огромными проблемами, как и те, кто занимается техническим обеспечением, охраной, барами и прямым обслуживанием концертов, пишет officelife.media
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